اخبار الرياضه

أمير عزمي مجاهد: حمزة المثلوثي هو الأفضل في الزمالك.. والأبيض استفاد من فترة التوقف

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن هدف التونسي حمزة المثلوثي في نهاية الشوط الأول في مواجهة مودرن فيوتشر، غير من مجرى المباراة لصالح القلعة البيضاء.
وقال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، حمزة المثلوثي من أفضل لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ويتميز بثبات المستوى.
وشدد المدرب العام السابق للزمالك، على أن التراجع البدني للاعبي مودرن فيوتشر منح الأفضلية للأبيض خلال شوط المباراة الثاني، مؤكدًا أن نتيجة المباراة خادعة والمنافس لم يفقد الأمل في التأهل لنصف النهائي حتى الآن.
وتابع، استفاد الزمالك كثيرًا من فترة التوقف الأخيرة، وظهر بشكل فني أفضل من مباراة الجونة الأخيرة في بطولة الدوري.
وأتم أمير عزمي تصريحاته قائلًا، بحسابات المنطق الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، وعليه التعامل بحذر في المباريات الإقصائية بالحفاظ على نظافة شباكه في المباريات المُقبلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا