جيسوس يستقر على بديل ميتروفيتش في تشكيل الهلال

استقر جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على بديل ميتروفيتش، خلال الفترة المقبلة بعد أن تعرض للإصابة.

وأجرى ميتروفيتش فحوصات طبية، على موضع إصابته في العضلة الخلفية، والتي سيغيب على إثرها عن صفوف الزعيم، لمدة 6 أسابيع.

وكان ميتروفيتش قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال ضد الشباب، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل ثلاثة.

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ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الثلاثاء.

واستقر جيسوس على الدفع بـ صالح الشهري أو مالكوم، ليعوض غياب ميتروفيتش في مواجهة الأخدود اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 71 نقطة.