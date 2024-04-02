بالأرقام.. أفضل وأسوأ لاعب في ديربي الاهلي ضد الاتحاد

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن أفضل وأسوأ لاعب في ديربي الاهلي ضد الاتحاد، بـ الدوري السعودي.

واستضاف الاهلي نظيره الاتحاد، مساء الاثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ونجح أهلي جدة في تحقيق الفوز على النمور بنتيجة هدف وحيد، أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 34، فيما سجل فيرمينو، هدفًا ثانيًا ولكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

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ورفع الاهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتوقف رصيد الاتحاد عند 46 في المرتبة الرابعة.

تقييم لاعبي الاتحاد أمام الاهلي

وطبقًا لـ سوفا سكور، فإن إدوارد ميندي، حارس الاهلي، كان أفضل لاعبي الفريقين بتقييم 8.3، يليه روبرتو فيرمينو بـ7.7 درجة.

وكان تقييم إيبانيز، 7.4، كثالث أفضل لاعبي أهلي جدة، يليه ديميرال بـ7.3، بينما كان أسوأ لاعب في صفوف الفريق، كان عبدالله العمار بـ6.8.