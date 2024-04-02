حجازي وكيسييه.. الأهلي يعلق على الفوز أمام الاتحاد السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الحساب الرسمي للأهلي السعودي على الفوز أمام الاتحاد بهدف نظيف في الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه أحمد حجازي جالس على أرضية الملعب وبجانبه فرانك كيسييه وهو يحمل مصباح وسط الضباب.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو: "ديربي رمضان جاب من الآخر، فلتبدأ المساخر".

وبهذا الفوز احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة51، وبفارق 20 نقطة عن فريق الهلال المتصدر.

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