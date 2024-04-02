عودة الشناوي ومرحلة جديدة لديانج.. تعرف على تفاصيل مران الأهلي أمس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن مواصلة مدافع الفريق ياسر إبراهيم، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق، بجانب إجراء أشعة جديدة لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وبدأ أليو ديانج مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وعاد حارس الفريق محمد الشناوي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.
ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة 5 أبريل 2024، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.
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