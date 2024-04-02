عودة الشناوي ومرحلة جديدة لديانج.. تعرف على تفاصيل مران الأهلي أمس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن مواصلة مدافع الفريق ياسر إبراهيم، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق، بجانب إجراء أشعة جديدة لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ أليو ديانج مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة المقبلة.

وعاد حارس الفريق ‏محمد الشناوي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.‏

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة 5 أبريل 2024، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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