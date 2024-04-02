إسماعيلي 2006 يهزم مودرن فيوتشر بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٦ على فيوتشر

بركلات الترجيح بنتيجة 4/1 فى المبارة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة وذلك ضمن منافسات الدور الثانى بدوري بطولة الجمهورية للناشئين .

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وبذلك الفوز يرفع الاسماعيلى رصيده إلى 44 نقطة..

أحرز الركلات كلاً من ..نادر علاء ،يوسف رمضان ،عبدالله هشام ، محمد إبراهيم كرستيانو.

وانتهى اللقاء بالتعادل ايجابى 1/1 حيث أحرز هدف الإسماعيلي يوسف محمد عبدالله.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من…

عبدالرحمن محروس فى حراسة المرمى ، و عبدالله هشام و محمد سعادة و عمر معوض و يوسف محمد عبدالله فى خط الدفاع ، و نادر علاء و عمر عبدالسميع ( يوسف رمضان ) و مهند عبدالعاطى و بشار أشرف فى خط الوسط ، و محمد إبراهيم كرستيانو (مازن صلاح ) و إبراهيم محمد محمد ( أنور عبدالسلام ) فى خط الهجوم.

جهاز فنى مكون من..

على يحيى مدير فني

حسام فتحى مدرب عام

أحمد عبده مدرب حراس

أيمن رفعت علاج طبيعى

جمال الحلوس إدارى الفريق.