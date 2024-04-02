كواليس مران الإسماعيلي اليوم استعدادا لموقعة سموحة

وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق تحضيرا للمباراة التي تم تأجيلها لثلاثة أيام بقرار من رابطة الأندية المحترفة..

ياسر رشاد - القاهرة - خاص فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه الرئيسي ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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