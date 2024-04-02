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الامارات | الصهباني مشرفاً على المنتخب الأولمبي.. وعصام عبدالله مديراً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن اتحاد كرة القدم مطر عبيد الصهباني مشرفاً للمنتخب الوطني الأولمبي، وعصام عبدالله آل علي مديراً.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس، إن الصهباني وعصام عبدالله يمتلكان خبرات كبيرة في المجال الرياضي والإداري، كما كانا لاعبين سابقين.

ويستعد الأبيض الأولمبي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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