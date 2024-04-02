كاسترو يقرر إبعاد الغنام عن مواجهة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

قرر لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إبعاد سلطان الغنام، عن المشاركة في مواجهة أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، رغم تعافيه من الإصابة.

وأوضح الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن كاسترو قرر تأجيل الاعتماد على سلطان الغنام، حتى مواجهة ضمك القادمة.

وبالتالي فإن النصر سيفقد سلطان الغنام في مواجهة أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره أبها، في دوري روشن السعودي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.