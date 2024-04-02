عواد: 3 عوامل سيقودون الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك أن هناك 3 عوامل سيقودون الأبيض للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، هم الاستقرار وامتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين الجيدين والروح الجديدة داخل الفريق.

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وقال محمد عواد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك يستطيع تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف: "الآن لدينا الاستقرار، بالإضافة إلى امتلاك مجموعة قوية من اللاعبين الكبار، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن نحقق تلك البطولة".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "الجميع في نادي الزمالك من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير يرون أن هناك روح جديدة في الفريق".

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على إستاد السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.