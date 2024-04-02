مدرب الأهلي السعودي يكشف حقيقة انفعاله على رياض محرز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، سبب الانفعال على رياض محرز لاعب الفريق خلال مواجهة الاتحاد في ديربي جدة.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف سجله فراس البريكان على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسباقة دوري روشن للمحترفين.

ورد يايسله في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي على ما تردد بشأن انفعاله على رياض محرز“ لا تختلقوا القصص انا لم افعل ما تتحدثوا به”.

وعن الفوز في ديربي جدة “ كانت المباراة كما توقعنا ، و كانت مباراة صعبة جدا و لكن عقلية لاعبي الاهلي تشعرني بالفخر ،و حالفنا الحظ عندما اضاع الاتحاد بعض الفرص و لسوء الحظ اضعنا فرصة توسيع الفارق، ونجنا في إغلاق المساحات اليوم بشكل ممتاز”.

وأضاف " اجواء مذهلة و خيالية للجماهير في ديربي جدة، و دعم الجماهير لا يصدق".

واتم حديثه " فراس البريكان مهاجم ممتاز ،و امام فريق كبير مثل الاتحاد و انا محظوظ لاني املك لاعب مثله كامل لاعبيني ادوا اداء اكثر من رائع .

