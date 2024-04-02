شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك مبكراً لحسم صفقة بلعيد ويفاوض اتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الفعلي لحسم صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني فى ضم لاعب بمواصفات عالية لترميم الخط الخلفي للأهلي، لاسيما باعتباره أبرز المدافعين في قارة أفريقيا وقائد فريقه.

وتحرك مسئولو النادي الأهلي مبكراً لحسم صفقة زين الدين بلعيد من أجل حسم الصفقة لصالحه، خشية تلقي اللاعب إغراءات خارجية تهدد تعاقده مع مدافع اتحاد العاصمة، في ظل مراقبته من أكثر من نادٍ خارجى، خاصة منطقة الخليج العربي، لاسيما أن بلعيد هو الخيار الأول لدى كولر لتدعيم خط دفاع الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويوجد شرط جزائي في عقد زين الدين بلعيد مع اتحاد العاصمة، ولكن يخطط مسئولو النادي الأهلي للتفاوض مع النادي الجزائري للحصول على خدمات اللاعب بما يعادل قيمة الشرط الجزائي حفاظا على علاقاته التاريخية مع كل الأندية العربية، وفي حال مغالاته في طلباته المالية سيلجأ إلى استخدام الشرط الجزائي.

وتوجد رغبة لدى زين الدين بلعيد في الانتقال إلى الأهلي بالصيف المقبل وخوض تجربة احترافية جديدة عبر بوابة نادي القرن الإفريقي، وهو ما أكده والد اللاعب من قبل، وأعرب عن أمنيته في أن يرى نجله بصفوف النادي الأهلي.

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.