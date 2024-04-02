شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مودرن فيوتشر يزورون أحمد رفعت قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر أن عدداً من لاعبى الفريق حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن حالة اللاعب فى تحسن مستمر بمرور الوقت، مضيفاً أن قرار خروجه من المستشفى يرجع إلى الأطباء الذين يفضلون إبقاء اللاعب تحت الملاحظة.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك فى التاسعة مساء الأحد المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان الزمالك قد فاز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد السلام الأحد الماضى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، لقيادة مباراة الزمالك وموردن فيوتشر في مباراة الإياب بربع نهائي الكونفدرالية.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.