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نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كلمة السر في الفوز على سيمبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على سيمبا التنزاني في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كان مستحق.

وقال الحديدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مصطفى شوبير تألق مع الأهلي أمام سيمبا وأنقذ الفريق في عدة هجمات ومستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى المميز".

وأضاف: "كولر تعلم من أخطاء الماضي ودرس فريق سيمبا بشكل جيد قبل مواجهته وهذا ما ظهر خلال اللقاء".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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