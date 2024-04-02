نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يقدم شيئًا مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، مستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إمام عاشور لم يقدم شيىء حتى الآن مع النادي الأهلي مثلما كان يلعب في الزمالك فهو لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن".

الأهلي أفلت من الهزيمة أمام سيمبا

وعن مباراة سيمبا: "الأهلي أفلت من الهزيمة ولا يستحق الفوز على الإطلاق والفريق التنزاني أضاع 9 أهداف في المباراة".