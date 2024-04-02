نجم الزمالك السابق: إمام عاشور "كنز" للنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، أن صفقة إمام عاشور هي كنز للنادي الأهلي لسنوات قادمة.

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إمام عاشور من أفضل اللاعبين في مصر خلال الوقت الحالي وهو كنز للنادي الأهلي ويمثل 70% من قوة الفريق الأحمر".

وأضاف: "غياب إمام عاشور عن الأهلي بسبب الإصابة ضربة للمارد الأحمر في المباريات المقبلة وخاصة في دوري أبطال أفريقيا".

عفت نصار: إمام عاشور لم يقدم شيئًا مع الأهلي

انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، مستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وقال نصار: "إمام عاشور لم يقدم شيىء حتى الآن مع النادي الأهلي مثلما كان يلعب في الزمالك فهو لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن".

وعن مباراة سيمبا: "الأهلي أفلت من الهزيمو ولا يستحق الفوز على الاطلاق والفريق التنزاني أضاع 9 أهداف في المباراة".