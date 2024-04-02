تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد لاتسيو اليوم في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ماسيمليانو أليغري على تشكيلة فريق يوفنتوس التي سيدفع بها في مباراة اليوم ضد لاتسيو ببطولة كأس إيطاليا.

ويستعد فريق يوفنتوس لاستقبال ضيفه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما على ملعب أليانز ستاديوم مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وتأتي تشكيلة يوفنتوس المتوقعة للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: بيرين

الدفاع: دانيلو - بريمير - غاتي

الوسط: كوستيتش - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - كامبياسو

الهجوم: فلاهوفيتش – كييزا

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا بتواجد اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره، حيث يأمل البيانكونيري حسم الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الكأس.

على الجهة المقابلة سيخوض فريق لاتسيو المباراة وعينه على الفوز، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير خارج ملعبه لتسجيل مهمته في مباراة الإياب والتي ستكون على ملعبه الأوليمبيكو.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب على ملعب الأوليمبيكو يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، وستنقل أيضًا عبر قناة AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث الكأس.