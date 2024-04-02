الاستعانة بـ إكرامي.. أول تحرك من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

بدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في اتخاذ أول خطواته بعد سقوطه في اختبار المنشطات.

وكان رمضان صبحي قد اتهم بفساد العينة التي تم سحبها منه قبل ثمانية أشهر، وهو ما أوقع اللاعب في أزمة، خاصة وأنه يواجه عقوبة الإيقاف الفترة القادمة.

واستعان رمضان صبحي بشريف إكرامي، لاعب الاهلي الأسبق وزميله في نادي بيراميدز، خاصة وأنه سبق له التعرض للإيقاف لمدة 60 يومًا بعد سقوطه في اختبار المنشطات الموسم قبل الماضي أثناء مشاركته مع فريقه في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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وأكد شريف إكرامي وقتها على أنه يتناول أدوية للتخسيس وكان بها مادة محظورة دون علمه، ليتم رفع الإيقاف عنه.

ويجهز رمضان صبحي في الوقت الحالي رد قانوني ورسمي إلى اتحاد الكرة ومنطمة مكافحة المنشطات يشمل فيه كل الأمور الخاصة بأزمته بعد التعاون مع محامي شريف إكرامي.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة قد أكد على أنه وصل الاتحاد قبل ثمانية أشهر معلومات بسقوط رمضان صبحي في اختبار المنشطات.

من جانبها أكدت إدارة نادي بيراميدز على اعتزامها التقدم بشكوى ضد جمال علام، رئيس الجبلاية لكونه صرح بإيجابية عينة رمضن صبحي، في حين أنها كانت فاسدة ولا تثبت إدانة اللاعب.