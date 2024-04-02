الخطيب يفاجئ كوكا في الاهلي

قرر مسئولو النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقد أحمد نبيل كوكا لمدة خمسة مواسم قادمة؛ وذلك في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مؤخرًا.

ويشارك أحمد نبيل كوكا بصفة أساسية مع الاهلي ومنتخب مصر الفترة الأخيرة، حيث يلقى إشادة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

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وكان كوكا قد أحرز هدف فوز المارد الأحمر على سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية بتنزانيا، ليضع الاهلي قدمًا في التأهل للدور التالي من البطولة.

وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي تجديد عقد كوكا لمدة خمسة مواسم قادمة مع زيادة راتبه من 2.5 مليون جنيه في الموسم إلى 6 مليون جنيه، وذلك لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى.

ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادمة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الاهلي إلى التعادل فقط في مباراة سيمبا القادمة من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.