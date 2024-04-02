طلب عاجل من الاهلي لـ اتحاد الكرة بعد أزمة الشحات والشيبي

تقدم النادي الاهلي بطلب عاجل إلى اتحاد الكرة المصري يطالبه فيه بالإجراءات التي قام بها مسئولو الجبلاية تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح في أزمته مع حسين الشحات.

وكان محمد الشيبي قد تقدم بشكوى في المحاكم العادية ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد اشتباكهما بالأيدي في إحدى مباريات الفريقين.

وتقدم الشيبي بشكوى في القضاء المصري ضد حسين الشحات، حيث تحددت جلسة للاعب بتاريخ يوم 18 إبريل الجاري.

وأكد الاهلي في بيان رسمي: “نطالب اتحاد الكرة الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات”.

وأضاف بيان الأحمر: “نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم”.

وتابع بيان الاهلي: “لم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها”.

وأكمل بيان المارد الأحمر: “لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ ٤-١-٢٠٢٤ على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط”.

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واستطرد البيان: “إن ما وقع بين اللاعبين «الشحات – الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات».

واختتم: ” لجنة المسابقات قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الاهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين”.