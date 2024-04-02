لاعب الأهلي السابق: حسام حسن دفعني للعلاج لدى دكتور نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد الشيخ لاعب فريق الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، أزمته مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عندما كان يقود تدريبه حين كان لاعبا في المصري البورسعيدي.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات إذاعية: "كان لدي أزمة نفسية عندما تدربت تحت فيادة حسام حسن في المصري بسبب عدم المشاركة، وعقدت أكثر من جلسة معه حينها لمعرفة أسباب ابتعادي عن المباريات".

وأضاف: "حسام حسن كان يقول لي مبررات ليس لها علاقة بكرة القدم، رغم أنه كان يشيد بي في التدريبات ولا يشركني في المباريات سوى خمس أو عشر دقائق".

وأتم تصريحاته: "ما فعله حسام حسن معي دفعني للرحيل والاحتراف بالدوري التشيكي، بل وتوجهت لأحد الأطباء لعلاج الحالة النفسية التي مررت بها في ذلك الوقت".