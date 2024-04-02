مصطفى شوبير يرد على اتهامه بتسريب أخبار الاهلي لوالده

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حقيقة ما تم تداوله عن تسريب أخبار القلعة الحمراء لوالده الإعلامي أحمد شوبير.

وكانت هناك أنباء أن مصطفى شوبير يقوم بتسريب أخبار الاهلي لوالده، الذي يقوم ببثها بشكل خاص عبر التليفزيون.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “رامز جاب من الآخر” : “أن ما يتم تداوله أمر طبيعي نظرًا لأنه والده وطبيعي يكون هناك مثل هذه الشائعات، في بلاوي بتحصل داخل الاهلي هو ميعرفش عنها حاجة”.

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فيما أشار مصطفى إلى أن والده الإعلامي أحمد شوبير، لم يتدخل لإفساد صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى الاهلي، مؤكدًا أنه ليس صاحب قرار في القلعة الحمراء.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل الجاري.

وكان الأحمر قد حقق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره سيمبا، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.