ثنائي الهلال مهدد بالغياب عن مواجهة الخليج في الدوري السعودي

أصبح نادي الهلال السعودي مهدد بفقد لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، بالغياب عن مواجهة الخليج في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي غياب علي البليهي وخاليدو كوليباليي، أمام الخليج المتحمل، في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام الأخدود الليلة.

ويلتقي الهلال نظيره الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الأخدود، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 71 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حتى الآن.

جدير بالذكر أن الزعيم سوف يلاقي الخليج، في الجولة 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل الجاري.