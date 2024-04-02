نجم الزمالك السابق: إمام عاشور "كنز" للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، بمستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي في مصر.

ويعاني إمام عاشور من الإصابة في الوقت الحالي بخلع في الكتف، تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة الودية التي أقيمت في شهر مارس الماضي.

قال محمد عبدالله خلال تصريحات تلفزيونية: "صفقة إمام عاشور هي بمثابة كنز للنادي الأهلي لسنوات قادمة، نظرا لموهبته الكبيرة وصغر سنه".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إمام عاشور يمثل 70% من قوة الفريق الأحمر حاليا، ويظهر ذلك واضحا في المباريات، ومن الممكن أن يخوض تجربة احتراف ويعود باستفادة مالية كبيرة للأهلي".

وأتم تصريحاته: "غياب إمام عاشور عن الأهلي بسبب الإصابة ضربة للمارد الأحمر في المباريات المقبلة وخاصة في دوري أبطال أفريقيا".