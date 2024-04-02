الخليج 365 يكشف سر طلب بيراميدز تأجيل التحقيق مع الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع الخليج 365، سبب طلب نادي بيراميدز تأجيل التحقيق مع لاعبه المغربي محمد الشيبي على خلفية أزمته مع حسين الشحات.

وأرسلت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء إلى محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، بخصوص أزمة مشادته مع حسين الشحات ولجوئه للمحاكم المدنية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن سبب طلب نادي بيراميدز تأجيل التحقيق مع الشيبي، هو تواجد اللاعب في بلاده نظرا لاستقباله مولودا جديدا.

وأضاف المصدر، أن بيراميدز طالب تأجيل التحقيق يوم واحد خاصة وأن اللاعب سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة، وسوف يتوجه إلى اتحاد الكرة للخضوع إلى التحقيق بدون أزمة.