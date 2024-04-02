وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توفي والد اللاعب المالي اليو ديانج المحترف في صفوف الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي ، اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة على أن يدفن في مسقط رأسه بدولة مالي.

كان أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام