ناقد رياضي: فرحة الزمالك الكبيرة بالفوز على فيوتشر غير مبررة

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي أحمد الخضري على فوز الزمالك الأخير بثنائية لهدف امام نظيره مودرن فيوتشر الاحد الماضي خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية.



وأكد خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء : "لا اعلم سر فرحة الزمالك الكبيرة بعد الفوز على فيوتشر، كانت هناك احتفالية كبيرة من جانب زيزو بعد الهدف الذي سجله من ركلة جزاء، ندرك أنه أول هدف له في العام الحالي، لكن كانت هناك فرحة زائدة من جانب اللاعبين حتى بعد اللقاء رغم عدم حسم بطاقة الصعود، ومن المنطقي أن يفوز الزمالك".

وأشار إلى أن الزمالك لم يحسم الصعود، والفريق لديه أزمة كبيرة في حراسة المرمى والدفاع، وكل النتائج واردة في كرة القدم. مشيرا إلى أن جوميز معجب بشيكابالا وزيزو لكن لازال هناك مشكلة في العديد من المراكز داخل الفريق.