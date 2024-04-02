بمشاركة إياد العسقلاني.. روستوف يفوز على خيمكي بكأس روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق روستوف فوزاً مهماً على نظيره خيمكي بركلات الترجيح في إطار منافسات بطولة كأس روسيا لكرة القدم.

وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب المصري إياد العسقلاني المنضم لصفوف روستوف من الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

قدم العسقلاني مستوى مميز في ظهوره الأول بقميص فريق روستوف وساهم في فوز فريقه باللقاء الذي إنتهي بالتعادل السلبي في وقته الأصلي.

وسجل إياد العسقلاني ركلة جزاء ساهمت في حسم تاهل فريقه للدور التالي بعد الفوز بنتيجة 7-6.

وكان العسقلاني قد إرتبط بالإنتقال لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.