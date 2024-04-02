تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة لاتسيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة يوفنتوس أمام لاتسيو في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يتوقعها جمهور الفريقين أن تكون حماسية ومثيرة.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو؛ كامبياسو.

الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

الهجوم: كوستيتش؛ فلاهوفيتش، كييزا.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الفوز، خاصة وأن يوفنتوس ولاتسيو يبحثان عن الصعود للمباراة النهائية من كأس إيطاليا لهذا الموسم.