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تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة لاتسيو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لهذا الموسم 2023/2024.


ومن المقرر انطلاق مواجهة يوفنتوس أمام لاتسيو في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يتوقعها جمهور الفريقين أن تكون حماسية ومثيرة.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو
حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو؛ كامبياسو.

الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

الهجوم: كوستيتش؛ فلاهوفيتش، كييزا.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الفوز، خاصة وأن يوفنتوس ولاتسيو يبحثان عن الصعود للمباراة النهائية من كأس إيطاليا لهذا الموسم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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