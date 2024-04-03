عصام الحضري يوجه رسالة إلى أحمد شوبير

وجه قائد منتخب مصر والاهلي السابق عصام الحضري رسالة إلى الإعلامي وحارس مرمى المارد الاحمر السابق أحمد شوبير مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر الحضري فيديو عبر حسابه الشخصي على “إكس” يتواجد فيه أحمد شوبير يتحدث عنه: “الأرقام كلها بتقول عصام الحضري أفضل مني، أفضل من أي حارس في تاريخ مصر”.

وتابع: “طبعًا الأرقام بتقول كدة، مش عايزة كلام دا راجل واخد 3 بطولات أمم أفريقيا، ولعب كأس العالم وهو عنده 46 سنة مش عايزة كلام يعني”.

وعلق الحضري حارس منتخب مصر الأسبق على الفيديو: “شكرا يا كابتن شوبير يا حبيبي انت كبيرنا وواجهتنا المشرفة كحراس مرمى في الاعلام وبتعلم منك يا كابتني”.

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وفي سياق آخر كان قد قال الحضري في تصريحات لبرنامج “إنسايد سبورتس” الذي يقدمه الإعلامي أمير عبد الحليم على

قناة SSC Sports: “كان لابد أن يخرج مصطفى شوبير من الاهلي على سبيل الإعارة، ويلعب مع فريق جماهيري ليكون جاهزا”.

وأضاف: “لا أحب العاطفة في التقييم، لكن شوبير كان يجب أن يلعب مع ناد جماهيري معارا”.

وأوضح :”الاهلي له ضغط إعلامي وجماهيري ومطالب دائما بالفوز والبطولات والتعادل غير مقبول”.