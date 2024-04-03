تعليق مثير من موسيماني بعد الخسارة بثمانية أمام النصر في الدوري السعودي

علق بيتسو موسيماني، مدرب ‎الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، على خسارته القاسية أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر أبها بثمانية أهداف مقابل لا شيء، أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “ليس لدينا أعذار وعلينا عدم تقدم هذا الوضع وكان لدينا أخطاء كثيرة وعلينا التركيز كيفية البقاء في الدوري”.

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وتابع: ” لماذا تسألوني دائمًا عن سعد بقير وهل لو لعب لنا سعد ننتصر؟، وأتحمل كامل المسؤولية، ولا بد أن نتقبل الخسارة بعد ارتكابنا العديد من الأخطاء، ولا بد أن نتعلم من هذا الدرس القاسي، ومهمتنا الأولى الآن هي البقاء في الدوري السعودي “.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة.