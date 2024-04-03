"بركلات الترجيح".. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي والزمالك،اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 12 من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام مباراة الكبيرين في كرة اليد، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، والزمالك في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

بداية المباراة

5-4 للزمالك في الدقيقة 9

5-5 في الدقيقة 10

6-5 للأهلي في الدقيقة 12

7-6 للاهلي في الدقيقةة 15

9-7 للأهلي في الدقيقة 17

15-10 للأهلي في الدقيقة 26

وقت مستقطع للزمالك في الدقيقة 29

انتهاء الشوط الاول بتقدم الاهلي 15-11

بداية شوط المباراة الثاني

16-13 للأهلي في الدقيقة 32

18-16 للأهلي في الدقيقة 40

21-21 في الدقيقة 48

23-23 في الدقيقة 52

27-27 في الدقيقة 59

انتهاء المباراة بالتعادل 28-28

اللجوء إلى 5 رميات جزائية لحسم الفائز

فوز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-3