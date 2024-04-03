الأهلي ينعى لاعب خط وسط الفريق في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى النادي الأهلي لاعب خط وسط الفريق، أليو ديانج، في وفاة والده، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "يتقدم محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة و قطاع كرة القدم، بخالص التعازي إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أليو ديانج في وفاة المغفور له والده".

وأتم بيان الأهلي: "داعين المولى، عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

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