حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئات للرئيس السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

قدم مدرب منتخب مصر، حسام حسن، ومدير الكرة إبراهيم حسن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وفي التهنئة التي جاءت من خلال المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أكد أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى المستوى الرياضي شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب.

وتحديدا كرة القدم وآخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذي نال إشادة الجميع وتحديدا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا ونيوزلندا وتونس.

وتمنى حسام وإبراهيم حسن المزيد من التقدم والتطور والاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

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