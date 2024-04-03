غياب ميتروفيتش يربك الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي الهلال عن غياب هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش لمدة 6 أسابيع عن المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الشباب الماضية، ضمن الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت هلالية بنتيجة (4 - 3).

وقال النادي العاصمي من خلال حسابه الرسمي على منصة «إكس»، «أوضحت الأشعة التي أجراها ألكسندر ميتروفيتش تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع».

ويعتلي ميتروفيتش صدارة هدافي الهلال في دوري روشن السعودي؛ حيث هز الشباك 22 مرة، بفارق 4 أهداف خلف متصدر اللائحة، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وحقق ميتروفيتش أرقاما رائعة خلال الموسم الحالي، حيث عادل الرقم المسجل باسم اللاعب البرازيلي ويسلي لوبيز، الذي يعد الأجنبي الوحيد في تاريخ الزعيم الذي هز الشباك خلال 11 مباراة متتالية شارك فيها ببطولة الدوري السعودي.

ومنذ أول مباراة لعبها النجم الصربي مع الهلال، ليس هناك لاعب في دوري روشن السعودي هز الشباك مع ناديه ومنتخب بلاده أكثر من ميتروفيتش، الذي سجل 35 هدفا.

وتمثل إصابة ميتروفيتش ضربة موجعة لأزرق العاصمة، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس؛ حيث يسعى الهلال خلال الفترة القادمة لحسم تتويجه بلقب دوري روشن، والمنافسة الجادة على ألقاب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.