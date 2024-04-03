رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من الوصول إلى رقم قياسي جديد، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وحسب موقع «سبورت سكيدا» فإن رونالدو البالغ من العمر (39 عاما) قد يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة للهدافين في 4 دوريات مختلفة.

وسبق لرونالدو الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد موسم 2007 - 2008 برصيد 31 هدفا، ثم حاز على الجائزة 3 مرات في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، موسم 2010 - 2011 برصيد 40 هدفا، وموسم 2013 - 2014 برصيد 31 هدفا، ثم موسم 2014 - 2015 برصيد 48 هدفا.

وتعود آخر جائزة للحذاء الذهبي توج بها صاروخ ماديرا إلى موسم 2020 - 2021 وتحديدا في الدوري الإيطالي حينما كان لاعبا مع يوفنتوس، وذلك برصيد 29 هدفا.

وساهم رونالدو في فوز النصر بنتيجة 5 - 1 على الطائي، بعد تسجيله ثلاثية، مما جعله يتفوق على الصربي ألكسندر ميتروفيتش في قائمة هدافي الدوري السعودي، حيث يملك في جعبته 26 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري.