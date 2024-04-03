8 مباريات لختام المسابقة.. مايحتاجه الهلال للتويج بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي الهلال السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس قاب قوسين من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، في ظل مواصلة زحفه الإيجابي نحو قمة الترتيب منفردا عن أقرب ملاحقيه.

حيث حقق فريق الهلال السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بنتيجة 3-0، مساء امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن السعودي للموسم الكروي الحالي 2024-2023.

وبهذا الفوز واصل فريق الهلال تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة، ليبقي على فارق 12 نقطة، بينه وبين مطارده المباشر النصر.

ويتبقى للنادي العاصمي، ثماني مواجهاتٍ في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أمام الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون، الحزم، النصر، الطائي والوحدة.

وبالتالي يحتاج لحصد 13 نقطةً من أصل 24 متبقيةً، لحسم لقب دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الأخدود 3ـ0 في مباراة الليلة.

و من المرجَّح أن يحسم الموج الأزرق اللقب أمام الحزم قبل ثلاث جولاتٍ من خط النهاية، وتحديدًا 9 مايو، ضمن الجولة الـ 31، وقد يحسم اللقب قبل ذلك إذا تعثر غريمه التقليدي النصر.