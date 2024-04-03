تعليق حاد من موسيماني بعد هزيمته "المذلة" بثمانية من النصر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني‎ لفريق أبها السعودي عن عدم رضاه بالخسارة بهذه النتيجة المذلة أمام النصر في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر فريق أبها الذي يقوده فنيا بيتسو موسيماني بثمانية أهداف مقابل لا شيء، أمام نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “ليس لدينا أعذار وعلينا عدم تقبل هذا الوضع، ولدينا العديد من الأخطاء التي ارتكبناها خلال مواجهة النصر”.

وعن غياب سعد بقير عن صفوف أبها، قال” لماذا تسألوني دائمًا عن غياب سعد، وهل لو شارك معنا سعد ننتصر؟، أنا اتحمل مسئولية الخسارة أمام النصر كاملة “.

وأضاف موسيماني: “لابد أن نتقبل الخسارة بعد أن ارتكبنا العديد من الأخطاء، ولا بد أن نتعلم من هذا الدرس القاسي، ومهمتنا في الوقت الحالي هي الصراع من أجل البقاء في الدوري السعودي “.

ويتواجد النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، بينما يحتل أبها في المركز ال17 قبل الأخير برصيد 22 نقطة.