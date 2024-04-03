شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الجولف.. المساعدة على التركيز وتحسين المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجولف والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

وهناك أدلة علمية تشير إلى أن لعبة الغولف يمكن أن توفر فوائد صحية كبيرة للمشاركين الأكبر سناً في شكل تحسين قوة العضلات وتوازنها، ويمكن أن تحسن نوعية الحياة لديهم من خلال تقوية العضلات، وتحسين التوازن، وزيادة قدرة التحمّل، وتطوير مرونة الأداء البدني، وممارسة تمارين إيروبيك الهوائية بالمشي، وزيادة التفاعل الاجتماعي.

اهم فوائد اللعبة ..

1-ضبط النفس.

2-رفع مستوى التوقعات

3-المساعدة على التركيز

4-زيادة مخزون الأفكار الإيجابية

5-تنشيط الدورة الدموية

6-تحسين المزاج

7-زيادة معدلات الحرق