بعد دفع الغرامة.. إجراء جديد من فيفا في قضية كهربا مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء جديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص قضية محمود كهربا نجم الاهلي، مع نادي الزمالك.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الاهلي، قد أسدل الستار على أزمته مع نادي الزمالك، حيث قام بدفع الغرامة الموقعة عليه، خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقارير، فإن الفيفا، قام بمخاطبة محامي كهربا، الدولي التونسي علي عباس، من أجل إبلاغه بأن الزمالك راسل الاتحاد الدولي ليؤكد على إنهاء القضية.

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وأكدت، أن الفيفا أكد لمحامي اللاعب أن القضية تم إسقاطها بشكل رسمي من سجلات الاتحاد الدولي، ليتم إغلاقها بشكل رسمي من جانب جميع الأطراف.

ويستعد كهربا رفقة النادي الاهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب المارد الأحمر ضد سيمبا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.