المصرى يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لديربي البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، معسكراً مغلقاً بالإٍسكندرية، استعداداً لمباراة ديربي البحر المتوسط، والتي تجمع الفريق البورسعيدي بنظيره الاتحاد السكندري في الجولة 16 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء غداً الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، انتظم كل من، محمد الشامي، والتونسي معتز زدام لاعبا النادي المصري، في معسكر الفريق البورسعيدي المقام بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر، كما انتظم أيضاً، ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا.