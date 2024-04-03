المقاولون يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم نادي المقاولون العرب مجلس إدارة ورياضيين وعاملين بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.



ويبدي نادي المقاولون العرب فخره بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات منذ تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، واستمرار العمل بكل إخلاص لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تكاتف ودعم غير محدود من الشعب المصري لقائده لتحقيق الآمال والطموحات والوقوف يدا واحدة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمن الوطن واستقراره.

فتحي يتابع مباراة المقاولون والأهلي ببطولة الجمهورية 2003

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على متابعة مباراة فريق 2003 بالنادي أمام نظيره بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية في حضور الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالنادي والكابتن سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي السابق والذي حرص على الحضور لنادي المقاولون ومتابعة المباراة.

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي سعادته بمستوى المنافسة وقوة المباراة مرحبا بفريق النادي الأهلي والكابتن سيد عبدالحفيظ.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وأحرز هدفي المقاولون محمد سعيد وأحمد الحلبي ولجأ الفريقين لركلات الترجيح حسبما تنص لوائح المسابقة ليفوز الأهلي في ركلات الترجيح.