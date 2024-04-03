المقاولون 2008 يواصل انتصاراته بالفوز على لافيينا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2008 انتصاراته بالفوز على فريق لافيينا بنتيجة 3 - 1، أحرزها فتحي عبد النبي وأحمد محمد علي وعمر أنور ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب لافيينا ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق متصل، حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على متابعة مباراة فريق 2003 بالنادي أمام نظيره بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية في حضور الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالنادي و سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي السابق والذي حرص على الحضور لنادي المقاولون ومتابعة المباراة.

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي سعادته بمستوى المنافسة وقوة المباراة مرحبا بفريق النادي الأهلي والكابتن سيد عبدالحفيظ.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وأحرز هدفي المقاولون محمد سعيد وأحمد الحلبي ولجأ الفريقين لركلات الترجيح حسبما تنص لوائح المسابقة ليفوز الأهلي في ركلات الترجي.