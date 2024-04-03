قرار صادم من كاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إسناد مهمة الإدارة التحيكيمة لتقنية الفيديو في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وريفيرز النيجيري للحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

وكان الاهلي قد تقدم بشكوى إلى الحكم الجنوب إفريقي بسبب أخطاءه التحيكيمة في مباراة الأهلي الأخيرة ضد سيمبا، والتي شهدت تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر.

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ومثل قرار الكاف بإسناد مهمة تقنية الفيديو لتوم أبو نجيل صدمة لمسئولي الاهلي، خاصة أنهم كانوا يتوقعوا إيقاف الحكم لبعض المباريات بعد الشكوى التي تقدموا بها ضده.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفي المارد الأحمر الفوز في مباراة الإياب القادمة من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

ويعد الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي على حساب الوداد المغربي.