جوميز يحسم موقفه من ضم لاعب منتخب سوريا

عرض مسئولو نادي الزمالك الدولي السوري محمود الأسود على البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض لحسم موقفه من ضمه.

وكان جوميز قد أبلغ مسئولي الزمالك بعدم ضم أي لاعبين جدد إلا بناءًا على طلبه وبعد موافقته، لعدم قناعته بعدد كبير من لاعبي الزمالك الذين تم ضمهم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويجيد محمود الأسود اللعب في أكثر من مركز وهي الوسط وصانع الألعاب والجناح، وكان قريبًا من الانضمام للأبيض في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الصفقة لم تتم.

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وأبلغ جوميز إدارة الزمالك بإرجاء ملف اللاعب لما بعد مباراة فيوتشر القادمة في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره فيوتشر الأحد المقبل، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره فيوتشر بهدفين لهدف، في مبارة الذهاب، أحرزهما المثلوثي وزيزو.

ويكفي الزمالك تحقيق التعادل في المباراة القادمة فقط، من اجل حسم التأهل لدور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.