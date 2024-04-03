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الهلال بقيادة الداهية جيسوس يكتب التاريخ في مسابقة الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح الهلال السعودي بقيادة مدربه المخضرم جيسوس في تحقيق رقم قياسي مميز بعد وصوله إلى 74 نقطة في مسابقة الدوري والتي تعتبر أعلى حصيلة نقاط على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

يأتي ذلك بعدما نجح الهلال في تحقيق الفوز في 31 مباراة بشكل متتالي في كافة المسابقات ليعزز من رقم القياسي العالمي الذي ينفرد به.

ونجح الهلال في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في نظامه الجديد عام 2008، بعدما وصل إلى 24 انتصارا.

وكان الهلال فاز على الأخدود في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الكروي الحالي.

 وأنتصر الزعيم على الأخدود بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في الدوري السعودي وجاءت الأهداف عبر صالح الشهري، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم.

ويبتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى 12 نقطة الذي يأتي في مركز الوصافة في الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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