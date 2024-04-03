أمنية لويس إنريكي لـ كيليان مبابي قبل الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أمنتيه للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، والذي سيرحل عن حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الحالي.



وفي صيف عام 2017، انتقل كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان، عن قراره بالرحيل عن صفوف الفريق مكتفيًا بالفترة التي قضاها رفقته، وذلك عقب انتهاء الموسم الرياضي الجاري.

وخلال تصريحات لوسائل إعلامية، تحدث المدرب الأسباني لويس إنريكي عن أمنيته لمبابي قبل الرحيل، قائلًا: “أود أن تنتهي القصة بشكلٍ جميل بالنسبة لباريس سان جيرمان ومبابي وللجميع. نحن جميعًا في نفس القارب”.

وفي سياق متصل، أكدت العديد من التقارير الإعلامية عن أن مبابي قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عقب رحيله عن حديقة الأمراء.