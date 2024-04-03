القبض على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى القبض على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق من قبل قوات الحرس المدني الإسباني فور وصوله إلى إسبانيا صباح اليوم الأربعاء قادما من الدومينيكان.



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أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن روبياليس ألقى القبض عليه من قبل الحرس المدني، ووضع داخل شاحنة سوداء ، تمهيدًا للتحقيق معه في العديد من تهم الفساد المتهم بها.

حاول روبياليس اثناء القبض عليه عدم الظهور أمام الكاميرات والتهرب منها، فور وصوله إلى إسبانيا في مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأتي سبب القبض على روبياليس بعد وصوله على خليفة العقود الغير قانونية داخل الاتحاد وكان من المقرر أن يعود ، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرر تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.



