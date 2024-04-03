قرار جديد من جوميز في الزمالك

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التعاقد مع ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع في الميركاتو الصيفي القادم.

وأبلغ جوميز إدارة نادي الزمالك بضرورة ضم ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وذلك بسبب النقص العددي في هذا المركز، خاصة بعد رحيل محمد عبد الغني، وإصابة الونش بالرباط الصليبي.

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وأبدى جوميز تحفظه على أداء الثنائي محمود علاء والمحترف الفلسطيني ياسر حمد، وذلك بسبب عدم قناعته بإمكانيات الثنائي.

ويعتمد مدرب الأبيض على حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع، رغم أن مركزه الأصلي هو الظهير الأيمن، كما يدفع بحسام عبد المجيد بجواره.

من جهة أخرى دخل المحترف السوري محمود الأسود دائرة الترشيحات داخل الزمالك، حيث عرضت لجنة الكرة بالفريق الأبيض اللاعب على جوميز لحسم موقفه من ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ويجيد محمود الأسود اللعب في أكثر من مركز منها مركزي الوسط وصانع الألعاب والجناح، وكان قريبًا من الانضمام للأبيض في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الصفقة لم تتم.

ويلتقي الزمالك نظيره فيوتشر الأحد المقبل، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.