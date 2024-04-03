"أن بي أيه": تمبروولفز يحسم تأهله وعودة موفقة لإمبيد

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بات مينيسوتا تمبروولفز ثالث الفرق المتأهلة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية بفوزه على هيوستن روكتس 113 106، فيما حقق الكاميروني جويل إمبيد عودة موفقة الى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادته للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 105 الثلاثاء في دوري "أن بي أيه" لكرة السلة.

في مينيابوليس، عزز ناز ريد حظوظه بنيل جائزة أفضل لاعب سادس (احتياطي) لهذا الموسم بتسجيله 25 نقطة مع 6 متابعات في فوز تمبروولفز على ضيفه روكتس، ما سمح لفريقه بحسم بطاقته الى الـ"بلاي أوف" واللحاق بدنفر ناغتس حامل اللقب الذي تصدر المنطقة الغربية بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 110 105، وثاندر الذي تنازل عن الصدارة وبات ثالثاً بخسارته أمام إمبيد ورفاقه.

ومع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم المنتظم، بات تمبروولفز ثاني المنطقة بنفس سجل ثاندر (52 فوزاً مقابل 23 هزيمة)، وبفارق نصف مباراة خلف ناغتس الذي يدين بفوزه الثلاثاء على ضيفه سبيرز الى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بعدما سجل 42 نقطة مع 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة، متفوقاً على الوافد الجديد الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 23 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة في صفوف فريق المدرب غريغ بوبوفيتش.

وبفوزه السابع والعشرين على أرضه من أصل 28 مباراة، وضع تمبروولفز الذي برز فيه أيضاً أنتوني إدواردز (19 نقطة) الى جانب ريد المستفيد من غياب الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز للإصابة، حداً لمسلسل انتصارات هيوستن خارج الديار عند سبع مباريات متتالية، ملحقاً به الهزيمة السابعة والثلاثين.

وتقلصت حظوظ روكتس بخوض ملحق الـ"بلاي أوف"، إذ بات متخلفاً بفارق ثلاث مباريات عن غولدن ستايت ووريرز العاشر الذي تغلب على ضيفه دالاس مافريكس، خامس المنطقة الغربية، 104 100 رغم تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة العشرين هذا الموسم بتسجيله 30 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وفي فيلادلفيا وبعد غيابه لشهرين بسبب إصابة تعرض لها في 30 كانون الثاني (يناير) في الخسارة أمام ووريرز، فاجأ إمبيد جمهور سيكسرز بإدراج اسمه في لائحة الفريق الذي عانى الأمرين في غيابه وبات خارج المراكز المؤهلة مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية.

وأظهر إمبيد رغم غيابه الطويل عن الملاعب قيمته بالنسبة لسيكسرز، بقيادته الى إسقاط ثاندر عن صدارة المنطقة الغربية بعد تسجيله 24 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات.